«Реал» попробует подписать Мбаппе летом. «ПСЖ» может продать игрока за 150-160 млн евро

«Реал» летом попробует подписать форварда «ПСЖ» , хотя понимает, что это будет непросто.

Из-за пандемии клуб в тяжелом положении, но в осознают, что им нужно подписать футболиста мирового уровня.

«ПСЖ» рассматривает возможность расстаться с Мбаппе, контракт которого действует до лета 2022 года. Если он не продлит соглашение, парижане могут продать его летом за 150–160 млн евро.

У «Реала» есть 125 млн евро, которые они теоретически могут потратить на трансферы, но, скорее всего, им придется продать некоторых игроков.

Мадридский клуб знает, что «ПСЖ» интересны Винисиус и Тибо Куртуа. «Реал» не намерен обсуждать трансфер бельгийца, а бразильца может задействовать в переговорах. Также интересны Варан и .