Широков получил благодарность от детского дома за деньги, вырученные от продажи бутс, в которых он избил судью

Бывший игрок сборной России Роман Широков получил благодарность от детского дома №1 в Костроме.

Широков продал бутсы, в которых избил арбитра , за 100 тысяч рублей. Вырученные средства он направил детскому дому.

«Уважаемый Роман Николаевич! Администрация и воспитанники ГКУ КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» благодарит вас за сотрудничество, за доброту и внимание к детям, лишенным родительской опеки.

Очень приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи.

Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемого энтузиазма, надежных партнеров, процветания и успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, мира и благополучия! Надеемся на продолжение дружеских отношений!» – говорится в благодарности.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

Фото: «Чемпионат»