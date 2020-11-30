Кокорин, Малком и Гайч – главные разочарования среди игроков РПЛ в 2020-м. Их назвали футболисты в опросе Sports.ru

Sports.ru провел анонимный опрос среди игроков РПЛ о главном футболисте-разочаровании в 2020 году.
17 футболистов затруднились ответить, 13 – проголосовали за Александра Кокорина (20,6%), выступавшего в 2020-м за «Сочи» и «Спартак».
Полузащитник «Зенита» Малком стал главным разочарованием для 10 футболистов РПЛ (15,8%), нападающий ЦСКА Адольфо Гайч получил 6 голосов (9,5%).
Четвертое место разделили полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и экс-нападающий «Спартака» Андре Шюррле (по 3, 4,7%).
Всего голоса получили 18 игроков. В опросе приняли участие 63 футболиста.
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