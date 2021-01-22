«Реал» считает, что Рамос уйдет 30 июня (El Chiringuito TV)

Защитник , вероятно, покинет мадридский клуб по окончании сезона, сообщает корреспондент El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

«Реал» уже сделал Рамосу предложение [о продлении контракта]. лично рассказал ему в номере отеля, что он может ему предложить. Перес попросил игрока снизить зарплату на 10 процентов.

Клуб попросил об этом всю команду, два игрока уже пошли на это. Йович и Эдегор отказались от 10%, на которые они имели право в этом сезоне. Однако это не относится к Серхио Рамосу, который не согласился на 10-процентное сокращение своей зарплаты.

«Реал» сделал ему предложение и попытался уговорить его снизить зарплату, однако этого не было в планах Серхио. «Реал» предложил два варианта: год контракта без снижения или два года с 10-процентным снижением.

«Президент, я намерен послушать другие предложения», – сказал Рамос Пересу. С тех пор Рамос ничего не говорил. В клубе понимают, что Рамос ищет нужное предложение и работает над своим уходом.

Рамосу не следует ждать, пока Флорентино позвонит ему. Если Рамос хочет остаться, он должен позвонить и принять предложение клуба. Прошел почти месяц.

В «Реале» предполагают, что Рамос уйдет 30 июня», – рассказал Педрероль.

Нынешний контракт Рамоса с «Реалом» действует до 30 июня 2021 года, после чего игрок станет свободным агентом. Он играет за клуб с 2005 года.