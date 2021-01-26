Аскаров, Кравцов и Подколзин вошли в состав сборной России на Шведские игры

Штаб сборной России назвал состав команды на Шведские игры.
Турнир пройдет с 11 по 14 февраля.
Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов.
Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Даниил Журавлев («Ак Барс»), Кирилл Кирсанов (СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков («Витязь»), Семен Чистяков («Авангард»), Александр Алексеев («Салават Юлаев»), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА), Артем Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»).
Нападающие: Владимир Бутузов («Амур»), Максим Грошев (СКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Иван Чехович («Торпедо»), Захар Бардаков («Витязь»), Артем Галимов («Ак Барс»), Павел Красковский («Локомотив»), Максим Соркин (ЦСКА), Марат Хуснутдинов (СКА), Дамир Жафяров («Торпедо»), Николай Коваленко («Локомотив»), Василий Подколзин, Никита Чибриков (оба – СКА), Сергей Шмелев («Сочи»).
Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, тренеры – Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.
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