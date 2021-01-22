Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную мира прошлого десятилетия.

В список вошли лучшие футболисты по версии организации в период с 2011 по 2020 год.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия);

Защитники: Марсело («Реал», Бразилия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Серхио Рамос («Реал», Испания), Филипп Лам (экс-«Бавария», Германия);

ПолузащитникиЛука Модрич («Реал», Хорватия), Андрес Иньеста (экс-«Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия);

НападающиеЛионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

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