Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную мира прошлого десятилетия.

В список вошли лучшие футболисты по версии организации в период с 2011 по 2020 год.

Вратарь: ( , Германия);

Защитники: («Реал», Бразилия), Вирджил ван Дейк ( , Нидерланды), ( , Испания), Филипп Лам (экс-«Бавария», Германия);

Полузащитники: («Реал», Хорватия), (экс- , ), («Реал», Германия);

Нападающие: («Барселона», Аргентина), («Бавария», Польша), ( , Португалия).