Лыжи. Кубок мира. Ступак, Непряева, Йохауг, Карлссон, Андерссон выступают в гонке на 10 км свободным стилем

Сегодня на этапе Кубка мира в Фалуне проходит женская гонка на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – в 15:00 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

4. Лилия Васильева (Россия)

12. Екатерина Смирнова (Россия)

17. (Россия)

21. Рагнхиль Хага (Норвегия)

27. (Швеция)

29. (Норвегия)

31. (США)

33. Рози Бреннан (США)

35. (Россия)

37. (Россия)

43. (Финляндия)

49. Яна Кирпиченко (Россия)

53. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

55. (Швеция)

57. (Норвегия)

59. Эбба Андерссон (Швеция)

67. Мария Истомина (Россия)