Лыжи. Кубок мира. Ступак, Непряева, Йохауг, Карлссон, Андерссон выступают в гонке на 10 км свободным стилем

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Сегодня на этапе Кубка мира в Фалуне проходит женская гонка на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – в 15:00 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

4. Лилия Васильева (Россия)

12. Екатерина Смирнова (Россия)

17. Анна Нечаевская (Россия)

21. Рагнхиль Хага (Норвегия)

27. Шарлотте Калла (Швеция)

29. Хайди Венг (Норвегия)

31. Джесси Диггинс (США)

33. Рози Бреннан (США)

35. Юлия Ступак (Россия)

37. Наталья Непряева (Россия)

43. Криста Пярмякоски (Финляндия)

49. Яна Кирпиченко (Россия)

53. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

55. Фрида Карлссон (Швеция)

57. Тереза Йохауг (Норвегия)

59. Эбба Андерссон (Швеция)

67. Мария Истомина (Россия)

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