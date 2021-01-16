Евролига. ЦСКА – «Бавария», «Баскония» против «Жальгириса» и другие матчи

В пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Московский ЦСКА продолжает борьбу за первое место во встрече с немецкой «Баварией». Испанская «Баскония» дома сыграет с литовским «Жальгирисом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 17-6, ЦСКА Россия – 16-6, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 14-8, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-9, Бавария Германия – 13-9, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-11, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 8-14, Панатинаикос Греция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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