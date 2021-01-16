Евролига. ЦСКА – «Бавария», «Баскония» против «Жальгириса» и другие матчи

В пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.
Московский ЦСКА продолжает борьбу за первое место во встрече с немецкой «Баварией». Испанская «Баскония» дома сыграет с литовским «Жальгирисом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Милутинов (14), Хиллиард (9), Шенгелия (8), Хэкетт (2), Курбанов (0) – старт; Боломбой (6), Хоменко (4), Фойгтманн (3), Ухов (0), Стрелниекс (0), Антонов (0).
- Бавария
- Болдуин (14), Рейнольдс (12), Ципзер (3), Гист (2), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Сили (9), Джонсон (6), Флаккадори (0), Грант (0), Радошевич (0).
- Дата проведения
- 29 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 29 января, 23.00
Положение команд: Барселона Испания – 17-6, ЦСКА Россия – 16-6, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 14-8, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-9, Бавария Германия – 13-9, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-11, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 8-14, Панатинаикос Греция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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