Клопп пытается убедить окружение Мбаппе в необходимости трансфера в «Ливерпуль» (Canal+)

Нападающий «ПСЖ» может сменить клуб.

Интерес к 22-летнему французу проявляет .

Как сообщил журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club, тренер «Ливерпуля» «оказывает серьезное давление на окружение Мбаппе», пытаясь убедить футболиста перейти в мерсисайдский клуб.

Кроме того, в эфире этой передачи на Canal+ сообщили, что с Мбаппе общается , с которым они вместе выступали за «Монако». Хавбек «Ливерпуля» говорит Килиану, что тот станет звездой, если перейдет к «красным».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

Мбаппе хотел бы поиграть в «Реале» или «Ливерпуле». Он много думает о своем будущем в «ПСЖ»