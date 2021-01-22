Клопп пытается убедить окружение Мбаппе в необходимости трансфера в «Ливерпуль» (Canal+)

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить клуб.

Интерес к 22-летнему французу проявляет «Ливерпуль»

Как сообщил журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп «оказывает серьезное давление на окружение Мбаппе», пытаясь убедить футболиста перейти в мерсисайдский клуб.

Кроме того, в эфире этой передачи на Canal+ сообщили, что с Мбаппе общается Фабиньо, с которым они вместе выступали за «Монако». Хавбек «Ливерпуля» говорит Килиану, что тот станет звездой, если перейдет к «красным». 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

Мбаппе хотел бы поиграть в «Реале» или «Ливерпуле». Он много думает о своем будущем в «ПСЖ»

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