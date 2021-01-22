Арестован экс-глава организации «Арена-2018», строившей стадионы к ЧМ-2018. Его подозревают в хищении средств

В Москве по ходатайству следователей Следственного комитета РФ (СКР) арестован экс-глава автономной некоммерческой организации «Арена-2018» Олег Галай, сообщает «Коммерсантъ».

Предприятие, единственным учредителем которого было Министерство спорта, занималось строительством стадионов для проведения чемпионата мира-2018 в разных городах России и объектов для Универсиады в Казани.

Как отмечает источник, Галаю и двум его предполагаемым подельникам вменяется в вину хищение многомиллионных средств, но о сути обвинений пока ничего не сообщается.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Галая в Басманный райсуд Москвы обратились следователи Главного следственного управления СКР. Галай – один из главных фигурантов расследования, связанного с хищением или растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судья Евгения Николаева приняла решение отправить его в СИЗО до 25 марта.

Организация «Арена-2018» была создана в 2012 году Минспорта России – после получения в 2010 году права на проведение ЧМ-2018.

В АНО сменился ряд руководителей, Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. Ее задачей было строительство и реконструкция футбольных стадионов в Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге.

Кроме того, АНО имело отношение к возведению объектов для проведения Универсиады в Казани. На это из бюджета были выделены многомиллиардные суммы.

Какие именно объемы хищения и растраты вверенных бюджетных денег вменяются в вину Галаю, в СКР пока не сообщают. «Арена-2018» сейчас в стадии банкротства, Галай с 25 января был руководителем ликвидационной комиссии.