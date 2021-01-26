Геннадий Орлов: «Правильно отобрали у белорусов ЧМ-2021. Лукашенко издевается над своими людьми»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на решение ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска.

«Могут ли Россию лишить крупных турниров, как это сделали с Беларусью? Все может быть. Я не отрицаю. Но все-таки у нас еще не так, как в Беларуси.

Там уже откровенно издевается руководитель Лукашенко над своими людьми, в том числе над спортсменами. Те обращаются ко всему миру, пишут открытые письма.

Я считаю, что правильно отобрали у белорусов хоккейный чемпионат мира. А зачем им давать? И если бы оставили, то половина команд бы не приехала туда. Конфликтная ситуация.

Надеюсь, у нас будет лучше», – приводит слова Орлова белорусская Tribuna.com со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Теперь официально: Лукашенко остался без ЧМ. Объясняем, почему и где теперь будут играть в хоккей