Ларионов возглавит сборную России на Шведских играх вместо Брагина

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов будет руководить национальной командой страны на Шведских играх.

Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля.

Ларионов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной.

Специалист уже руководил командой на Кубке «Карьялы». Тогда сборная, выступавшая на турнире молодежным составом, победила во всех трех матчах.

Напомним, главным тренером сборной России является , который также возглавляет .

Февральская пауза на третий этап станет последней в сезоне перед розыгрышем Кубка Гагарина.

В штаб сборной на Шведские игры также вошли глава штаба , тренеры , Владимир Филатов, тренер вратарей и тренер по физической подготовке Кевин Чапман.

Аскаров, Кравцов и Подколзин вошли в состав сборной России на Шведские игры