УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов из-за угрозы создания Суперлиги. Распределение доходов изменят ради топ-клубов

УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов на фоне новостей о создании европейской Суперлиги, сообщает As.

Президент союза Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов: , , , и .

В рамках возможной реформы может быть создана новая компания, влияние в которой будут иметь и УЕФА, и клубы-участники.

Чеферин готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир, а также планирует выработать новую систему распределения доходов, которая удовлетворяла бы крупнейшие клубы.

Ведутся переговоры о проекте на 9 лет, старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Если стороны быстро дадут согласие, то проект может быть запущен в 2023 или 2022 году.

Обновленная Лига чемпионов может повлиять на проведение национальных чемпионатов. Число команд в лигах могут ограничить до 16-18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4-5 раундов.

Ранее ФИФА и УЕФА объявили, что запретят клубам Суперлиги Европы участвовать в турнирах под своей эгидой.

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