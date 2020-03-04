Лыжи. Кубок мира. Большунов, Клэбо, Устюгов, Рете пробегут коньковую гонку на 15 км

Сегодня на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

мира

Фалун, Швеция

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – в 13:15 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

27. Харальд Амундсен (Норвегия)

31. Калле Халварссон (Швеция)

34. (Россия)

35. Йенс Бурман (Швеция)

36. (Россия)

37. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

38. Ииво Нисканен (Финляндия)

39. (Норвегия)

41. (Россия)

43. (Россия)

45. (Россия)

47. (Россия)

49. (Россия)

51. Артем Мальцев (Россия)

59. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

63. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

67. Шюр Рете (Норвегия)

69. Дарио Колонья (Швейцария)