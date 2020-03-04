Лыжи. Кубок мира. Большунов, Клэбо, Устюгов, Рете пробегут коньковую гонку на 15 км

Сегодня на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.
Лыжные гонки
Кубок мира
Фалун, Швеция
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – в 13:15 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport.
Старт-лист
27. Харальд Амундсен (Норвегия)
31. Калле Халварссон (Швеция)
34. Андрей Ларьков (Россия)
35. Йенс Бурман (Швеция)
36. Сергей Устюгов (Россия)
37. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
38. Ииво Нисканен (Финляндия)
39. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
41. Александр Большунов (Россия)
43. Иван Якимушкин (Россия)
45. Евгений Белов (Россия)
47. Денис Спицов (Россия)
49. Алексей Червоткин (Россия)
51. Артем Мальцев (Россия)
59. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
63. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
67. Шюр Рете (Норвегия)
69. Дарио Колонья (Швейцария)