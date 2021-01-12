Адвокат Широкова об избиении судьи: «Причиной был непрофессионализм самого Данченкова. Это его позор!»

Вадим Лялин, адвокат экс-футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал ход судебного разбирательства об избиении арбитра .

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить избитому судье 100 тысяч за моральный вред. Запланированное на сегодняшний день рассмотрение апелляции Данченкова перенесли на 8 февраля из-за неявки арбитра.

«Апелляция будет в 11 утра 8 февраля. Я могу только предполагать и догадываться, что замечательные защитники Данченкова описали ситуацию как несогласие с защитой и потерпевшего в позиции, что недопустимо к защите. Также выразили публичные обиды, что им почему-то не заплатили, хотя имели возможность заплатить. Это мне тоже не понятно.

Если соглашение с адвокатом носило безвозмездный характер, как они рассказывали на всех возможных этапах следственного судебного процесса, то на сегодня говорить о том, что простите, мы обиделись, потому что нам не заплатили, хоть и могли, как мне кажется, не сильно правильно.

Я могу лишь предположить, что, возможно, Никита все-таки понял, что он стал инструментом в руках недобросовестных лиц, которые использовали данную ситуацию только в целях грязного самопиара. Поэтому ни Добровинский, ни его коллеги, помощники больше не проявляют никакого участия, так как ни заработать не могут, ни пиара не получилось. Это полное фиаско Добровинского и компании по всем фронтам.

Мы несем ответственность за то, что совершили. Это поступок недостойный и неправильный. Однако причиной поступка было недобросовестное судейство и непрофессионализм самого Данченкова. Это его позор! Мы против недобросовестного судейства, махинаций, фальсификаций.

Но если ты совершаешь такие ошибки, значит, ты находишься не на своем месте. Вот и вся история.

Роман Николаевич в данном случае совершил недостойный поступок, о чем он сожалеет, поэтому добросовестно принял на себя наказание, которое назначил ему суд, и будет его исполнять надлежащим образом», – заявил юрист.