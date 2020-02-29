НБА. «Бруклин» против «Тандер», «Юта» встретится с «Далласом» и другие матчи

В пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Нетс» Ирвинга и Хардена сыграют в гостях против «Тандер». Лидер Западной конференции «Юта» примет на своей арене «Даллас».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 30 января, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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