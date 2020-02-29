НБА. «Бруклин» против «Тандер», «Юта» встретится с «Далласом» и другие матчи

В пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Нетс» Ирвинга и Хардена сыграют в гостях против «Тандер». Лидер Западной конференции «Юта» примет на своей арене .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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