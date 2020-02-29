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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» против «Тандер», «Юта» встретится с «Далласом» и другие матчи

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    В пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

    «Нетс» Ирвинга и Хардена сыграют в гостях против «Тандер». Лидер Западной конференции «Юта» примет на своей арене «Даллас».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Индиана
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Милуоки
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Кливленд
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Торонто – Сакраменто
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Клипперс
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Филадельфия
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Бруклин
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Денвер
    Дата проведения
    30 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Даллас
    Дата проведения
    30 января, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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