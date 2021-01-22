Гайч перешел из ЦСКА в «Беневенто» на правах аренды. Серия А подтвердила

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Беневенто».
Информация о трансфере аргентинца на правах аренды появилась на официальном сайте Серии А. Клубы пока не объявляли о переходе.
Ранее сообщалось, что в 2022 году «Беневенто» получит возможность выкупить Гайча за 11 млн евро. Клуб будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.
В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
ЦСКА обещал показать настоящего Гайча и ссылался на адаптацию, но в итоге – аренда. Адольфо уезжает с одним голом в 18 матчах