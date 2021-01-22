Гайч перешел из ЦСКА в «Беневенто» на правах аренды. Серия А подтвердила

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Беневенто».

Информация о трансфере аргентинца на правах аренды появилась на официальном сайте Серии А. Клубы пока не объявляли о переходе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году получит возможность выкупить Гайча за 11 млн евро. Клуб будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему форварду.

В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в и сделал одну голевую передачу.

ЦСКА обещал показать настоящего Гайча и ссылался на адаптацию, но в итоге – аренда. Адольфо уезжает с одним голом в 18 матчах