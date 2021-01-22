«Тамбов» близок к банкротству. Клуб все еще не нашел источник финансирования («Р-Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Тамбов кризис Р-Спорт деньги Футбол

«Тамбов» по-прежнему не нашел источника финансирования.

Как сообщает «Р-Спорт», клуб близок к процедуре банкротства.

Отмечается, что за последние дни ситуация в клубе не изменилась. Встречи руководителей российского футбола с властями Тамбовской области не привели к сдвигу в разрешении проблем «Тамбова».

В таком случае единственным выходом представляется процедура банкротства и снятие с розыгрыша чемпионата России.

«Тамбов» надоел страданиями. Давайте превратим его в реалити-шоу о ноунеймах в РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья