Большунов о падении перед финишем: «Норвежская тактика сработала»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов шел в группе с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков россиянин и Ханс Кристер Холунн упали. В итоге Большунов финишировал пятым, первые четыре места заняли норвежцы во главе с Эмилем Иверсеном.

«Норвежская тактика», – сказал Большунов в пресс-зоне.

«Сегодня норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунн упал на меня, попали в завал – трое убежали. Без шансов.

Ну, не специально (они это делали), но в принципе они могут это все заранее придумать.

Сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются

Ничего не поменялось, сегодня просто не тот день. Надеюсь, на ЧМ будет чуть получше. После «Тур де Ски» отдохнул, но пока не очень состояние», – сказал лыжник позднее в интервью «Матч ТВ».

Опрос

Кто виноват?
40 голосов
Холунн
45%
Ханс Кристер Холунн
Большунов
15%
Александр Большунов
Это просто гоночный инцидент
40%
Йоханнес Клэбо

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья