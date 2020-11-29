Большунов о падении перед финишем: «Норвежская тактика сработала»

Российский лыжник прокомментировал свое падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов шел в группе с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков россиянин и упали. В итоге Большунов финишировал пятым, первые четыре места заняли норвежцы во главе с .

«Норвежская тактика», – сказал Большунов в пресс-зоне.

«Сегодня норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунн упал на меня, попали в завал – трое убежали. Без шансов.

Ну, не специально (они это делали), но в принципе они могут это все заранее придумать.

Сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются

Ничего не поменялось, сегодня просто не тот день. Надеюсь, на ЧМ будет чуть получше. После «Тур де Ски» отдохнул, но пока не очень состояние», – сказал лыжник позднее в интервью «Матч ТВ».