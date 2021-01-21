Кубок мира. Эстафета. Бабиков, Елисеев, Логинов и Латыпов побегут за Россию

23 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 23 января, 17.05
Этап 7, Антхольц, Италия. Эстафета
Россия (№5): Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома.
Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Франция (№4): Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жакелен.
Австрия (№7): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард.
Украина (№9): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко.