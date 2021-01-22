Менеджер Хабиба – о трансгендере в правительстве США: «Покойся с миром, великая Америка»

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал назначение президентом США Джо Байденом на должность помощника министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин.
«Покойся с миром, великая Америка», – подписал фото в сторис Магомедов.
63-летняя Левин – профессор педиатрии и психиатрии. Она несколько лет занимала должность главного врача Пенсильвании, а также была министром здравоохранения штата.
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