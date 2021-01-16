Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой. Форварда предложили «Вест Хэму»

Между нападающим «Ромы» и главным тренером команды возник серьезный конфликт.

Отношения форварда и тренера были напряженными уже долгое время. Недавно у Джеко возникла перепалка с одним из членов штаба «Ромы», в перебранке поучаствовал и Фонсека.

Во вторник нападающий не попал в стартовый состав на матч со «Специей» в рамках Кубка Италии. Джеко вышел на замену в преддверии дополнительных таймов. в итоге проиграла со счетом 2:4, но впоследствии команде присудили техническое поражение – 0:3.

В четверг Фонсека сообщил команде, что Джеко не войдет в заявку на матч со «Специей» в рамках чемпионата Серии А. Эта игра состоится сегодня, 23 января. Решение тренера также подразумевало, что форвард лишится капитанской повязки в «Роме».

Некоторые игроки поддержали Джеко и выразили несогласие с мерами, принятыми Фонсекой. В то же время в раздевалке «джаллоросси» не все одобряют поведение боснийца.

При этом на пресс-конференции в пятницу Фонсека заявил, что Джеко не будет играть по причине повреждения. По словам португальца, нападающий получил ушиб.

У форварда пока нет очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Джеко получает в «Роме» 7 миллионов евро за год. и , которые в прошлом проявляли интерес к нападающему, сейчас не могут позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста. Итальянский агент, представляющий Джеко, предложил игрока «Вест Хэму».

Статистику футболиста, которому в марте исполнится 35 лет, можно посмотреть здесь.