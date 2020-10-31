Шансы на переход Мбаппе и Холанда в «Реал» летом очень малы. У клуба почти нет денег на трансферы

испытывает серьезные финансовые трудности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как пишет Marca, сложившаяся ситуация может повлиять на трансферную кампанию мадридского клуба. Утверждается, что шансы на подписание контрактов с нападающим дортмундской или форвардом «ПСЖ» очень малы.

Учитывая тот факт, что фанатов до сих пор не допустили на трибуны, а реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» продолжается, у «Реала» почти нет денег на трансферы.

20-летний Холанд забил 14 мячей и сделал 2 ассиста в 13 матчах Бундеслиги этого сезона. 22-летний Мбаппе провел за 17 игр в Лиге 1, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.