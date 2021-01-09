Головин сделал 2 ассиста с угловых, выйдя на замену в матче с «Марселем»

повел в матче Лиги 1 с (2:1, второй тайм).

Защитник монегасков забил на 48-й минуте после подачи полузащитника с углового.

На 75-й минуте россиянин отдал вторую голевую передачу с углового – забил хавбек Орельен Тчуамени.

24-летний игрок сборной России вышел на поле после перерыва, заменив Рубена Агиляра.

Статистику Головина можно изучить здесь.

46’ Головин вышел на поле

47’ Головин отдал голевую



Сане хватило несколько минут, чтобы организовать гол 👏 pic.twitter.com/5FFnopEmUf — Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2021