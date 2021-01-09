Головин сделал 2 ассиста с угловых, выйдя на замену в матче с «Марселем»

«Монако» повел в матче Лиги 1 с «Марселем» (2:1, второй тайм).
Защитник монегасков Гильермо Марипан забил на 48-й минуте после подачи полузащитника Александра Головина с углового.
На 75-й минуте россиянин отдал вторую голевую передачу с углового – забил хавбек Орельен Тчуамени.
24-летний игрок сборной России вышел на поле после перерыва, заменив Рубена Агиляра.
Статистику Головина можно изучить здесь.
46’ Головин вышел на поле— Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2021
47’ Головин отдал голевую
Сане хватило несколько минут, чтобы организовать гол 👏 pic.twitter.com/5FFnopEmUf
Вторая голевая от Головина меньше, чем за 30 минут. И снова с углового 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2021
Сердце «Монако». Диспетчер «Монако» 💪 pic.twitter.com/DrdukJOLGH