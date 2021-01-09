Головин сделал 2 ассиста с угловых, выйдя на замену в матче с «Марселем»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Александр Головин Гильермо Марипан Орельен Тчуамени Футбол

«Монако» повел в матче Лиги 1 с «Марселем» (2:1, второй тайм).

Защитник монегасков Гильермо Марипан забил на 48-й минуте после подачи полузащитника Александра Головина с углового.

На 75-й минуте россиянин отдал вторую голевую передачу с углового – забил хавбек Орельен Тчуамени.

24-летний игрок сборной России вышел на поле после перерыва, заменив Рубена Агиляра.

Статистику Головина можно изучить здесь.

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