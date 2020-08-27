Алексей Житник: «По телевизору ситуацию в США умножают на десять, чтобы все думали, что там апокалипсис»

Олимпийский чемпион рассказал о том, как телевидение преподносит информацию про США.

– Сейчас вы живете на два дома – Нью-Йорк и Киев. Где чувствуете себя комфортнее?

– 50 на 50. Меня тянет к детям, а они живут в Нью-Йорке. Хотелось бы чаще общаться с ними, но они уже взрослые.

Родители теперь им не так сильно нужны. Зато в Киеве у меня есть чем заниматься. Поэтому стараюсь найти баланс.

– Беспорядки в Штатах не беспокоят вас?

– Не очень. Я был в США в декабре. Все нормально, за исключением ситуации с коронавирусом. Бизнес сильно пострадал.

Особенно гостиничный и ресторанный. В остальном все нормально.

У нас по телевизору обычно ситуацию в США умножают на десять, чтобы все думали, что там апокалипсис. Ничего такого нет. На Манхэттене, по крайней мере, точно тихо и спокойно, – сказал Житник.