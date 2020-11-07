«Коламбус» обменял Дюбуа в «Виннипег» на Лайне и Рословика

«Коламбус» обменял нападающего в «Виннипег».

В качестве компенсации «Блю Джекетс» получили форвардов и .

Кроме этого, «Джетс» получат выбор в третьем раунде драфта-2022 от .

Дюбуа в нынешнем сезоне провел 5 матчей и отметился одним голом. В игре против «Тампы» (2:3 ОТ) он провел на льду всего 3 минуты 55 секунд, после чего главный тренер команды Джон Торторелла решил больше не выпускать игрока на лед.

Рословик в минувшем сезоне провел 71 матч и набрал 29 (12+17) очков. Ранее он попросил обмена из .

Лайне находится в списке травмированных. В нынешнем сезоне он провел один матч и набрал 3 (2+1) очка.