Лыжи. Кубок мира. Непряева, Йохауг, Андерссон, Диггинс бегут скиатлон

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти проходит женский скиатлон.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Женщины

7,5 км + 7,5 км

Начало – в 12:30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», Eurosport 2.

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Рози Бреннан (США)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Наталья Непряева (Россия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Криста Пярмякоски (Финляндия)

8. Яна Кирпиченко (Россия)

9. Тереза Йохауг (Норвегия)

11. Анна Нечаевская (Россия)

13. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

15. Анне Калво (Норвегия)

16. Хайди Венг (Норвегия)

18. Тириль Венг (Норвегия)

22. Алия Иксанова (Россия)

28. Лилия Васильева (Россия)

41. Наталья Мекрюкова (Россия)

46 Мария Истомина (Россия)

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