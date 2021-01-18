Черданцев о зарплатах в России: «Что мешает переехать в Москву баристой? Там жизнь дороже, чем в Чебоксарах»

Теги телевидение Георгий Черданцев Алексей Навальный Политика Матч ТВ деньги Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о доходах в разных регионах России.

Черданцев ответил журналисту «Бизнес Online» Айрату Шамилову, который написал в твиттере следующее: «В регионах люди выходят не за Навального, а против Москвы. Люди не понимают, почему бариста в столице получает в два, а то и три раза больше, чем квалифицированных рабочий на заводе в Томске или Чебоксарах».

«Что мешает переехать в Москву баристой? А получают они меньше, потому что в Москве жизнь дороже в несколько раз, чем в упомянутых Чебоксарах», – поделился мнением Черданцев.

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