«Нет оправданий этому скотству». Нагучев о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста

Комментатор выразил недовольство действиями силовиков во время протестной акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

В Санкт-Петербурге сотрудник ППС ударил ногой в живот женщину, пытавшуюся поговорить с сотрудниками полиции, уводящими задержанного.

«Нет никаких оправданий этому скотству», – написал в твиттере Нагучев.

На это видео также отреагировал комментатор «Матч ТВ» : «Ну вот как?»

В протестных акциях приняли участие жители более 60 городов России. На данный момент задержано 2250 человек.

Нет никаких оправданий этому скотству. pic.twitter.com/65pUjYuCbX — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) January 23, 2021

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.