Татьяна Навка о митингах: «Бьют по самой незащищенной аудитории – по молодежи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до Путина»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду поделилась мнением об оппозиционных митингах, которые сегодня проходят в России.

«Многие спрашивают, пойду ли я сегодня на митинг. Конечно, нет. Мы живем в стране, где существует свобода выбора и волеизъявления, поэтому такая ситуация и возможна.

Но, если вы задумаетесь, то это не митинг, а скорее призыв к стихийным сборищам. Адекватные люди понимают, что это призыв к элементарным беспорядкам, как в Европе или США – с битьем витрин, переворачиванием машин.

Бьют, к сожалению, по самой незащищенной аудитории, по молодежи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до В. В. Путина. Я стараюсь вообще не обсуждать политику, но в данном случае, у самой есть дочь такого возраста, на кого и рассчитан этот пиар», – написала Навка.

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