Кандидатам в президенты «Барсы» предложили подписать Агуэро и Алабу. Они станут свободными агентами летом

Кандидатам в президенты «Барселоны» предлагали подписать контракты с защитником «Баварии» и нападающим .

Оба футболиста станут свободными агентами 1 июля. Утверждается, что «Манчестер Сити» не планирует подписывать новый контракт с Агуэро, поэтому форвард занимается поиском нового клуба. Напомним, что «Барса» хотела подписать аргентинца до того, как осуществила переход Луиса Суареса в 2014 году.

В «Барселоне» считают, что Агуэро способен принести пользу команде в краткосрочной перспективе, учитывая уровень его мастерства. Также важен и тот факт, что нападающий сможет перейти в «Барсу» бесплатно. Кроме того, Агуэро – близкий друг фоварда каталонцев Лионеля Месси.

Когда экономическая ситуация улучшится, может вложиться в приобретение Лаутаро Мартинеса у «Интера» или Эрлинга Холанда у «Боруссии».

Также нескольким кандидатам на пост президента «Барселоны» предложили подписать Алабу. У агента игрока Пини Захави хорошие отношения с Жоаном Лапортой, который считается фаворитом предстоящих выборов. В «Барсе» считают проблемой высокие финансовые запросы игрока.