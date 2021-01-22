UFC 257: Конор – Порье, Чендлер – Хукер и другие результаты

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 257.
Главным событием вечера станет бой бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора и Дастина Порье.
В со-главном бою подерутся Майкл Чендлер и Дэн Хукер.
Файткард UFC 257:
Дастин Порье (26-6) – Конор Макгрегор (22-4)
Дэн Хукер (20-9) – Майкл Чендлер (21-5)
Джессика Ай (15-8) – Джоанн Колдервуд (14-5)
Эндрю Санчес (12-5) – Махмуд Мурадов (24-6)
Марина Родригес (22-1-2) победила Аманду Рибас (10-2) нокаутом во втором раунде.
Ник Ленц (30-12-2) проиграл Мовсару Евлоеву (14-0) раздельным решением судей.
Конор 🇮🇪 Макгрегор против Дастина 💎 Порье. Онлайн реванша
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