UFC 257: Конор – Порье, Чендлер – Хукер и другие результаты

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 257.

Главным событием вечера станет бой бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора и .

В со-главном бою подерутся и Дэн Хукер.

Файткард UFC 257:

Дастин Порье (26-6) – (22-4)

Дэн Хукер (20-9) – Майкл Чендлер (21-5)

Джессика Ай (15-8) – Джоанн Колдервуд (14-5)

Эндрю Санчес (12-5) – (24-6)

Марина Родригес (22-1-2) победила Аманду Рибас (10-2) нокаутом во втором раунде.

Ник Ленц (30-12-2) проиграл (14-0) раздельным решением судей.

Конор 🇮🇪 Макгрегор против Дастина 💎 Порье. Онлайн реванша

«Сюрприз, сюрприз, ублюдки – король вернулся!» Конор снова в деле – мы собрали всю его карьеру в UFC на одной панораме