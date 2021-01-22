Конор: «Я вернусь!»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал поражение в реванше против Дастина Порье.
«Сказалось то, что я длительное время был вне боев, больше года. Также лоукики Дастина оказали свое влияние. Он был очень хорош сегодня.
Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Конечно, я должен оставаться активным, я еще подерусь в 2021 году», – заявил Макгрегор.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257.
Порье нокаутировал Конора во втором раунде на UFC 257
UFC 257: Порье нокаутировал Конора, Чендлер победил Хукера и другие результаты