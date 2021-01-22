Конор: «Я вернусь!»

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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал поражение в реванше против Дастина Порье.

«Сказалось то, что я длительное время был вне боев, больше года. Также лоукики Дастина оказали свое влияние. Он был очень хорош сегодня.

Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Конечно, я должен оставаться активным, я еще подерусь в 2021 году», – заявил Макгрегор.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257.

Порье нокаутировал Конора во втором раунде на UFC 257 

UFC 257: Порье нокаутировал Конора, Чендлер победил Хукера и другие результаты 

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