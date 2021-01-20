У «Милана» крупнейшее поражение в Серии А с 2019 года – снова от «Аталанты» (0:3). Миранчук остался в запасе

Теги Милан Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

В 19-м туре Серии А «Милан» дома уступил «Аталанте» (0:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Россонери» потерпели крупнейшее поражение в чемпионате Италии с 22 декабря 2019 года – тогда их разгромила все та же «Аталанта» (0:5).

Однако в этом сезоне «Милан» уже проигрывал со счетом 0:3 в Лиге Европы – «Лиллю».

В следующей игре команда Стефано Пиоли встретится с «Интером» в Кубке Италии. Это случится 26 января.

«Аталанта» продлила серию без поражений во всех турнирах до 13 матчей. На этом отрезке у нее 5 ничьих и 8 побед. В следующей игре она примет «Лацио» в Кубке Италии – матч назначен на 27 января.

Милан – Аталанта 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
23 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Ромеро, 0:2 – 53, пенальти Иличич, 0:3 – 77 Сапата.
МиланДоннарумма, Кьер, Тео, Калабрия, Калулу (Мусаккьо, 57), Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 46), Тонали, Кастильехо (Манджукич, 70), Рафаэл Леау (Ребич, 70), Ибрагимович.
АталантаГоллини, Хатебур (Мэле, 67), Толои, Ромеро, Гозенс (Паломино, 90), Пессина (Малиновский, 90), де Рон, Иличич (Муриэль, 82), Фройлер, Гимшити (Кальдара, 90), Сапата.
Предупреждения:
Тео (38), Кессиэ (51), Гозенс (84).

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Статистика Серии А

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