У «Милана» крупнейшее поражение в Серии А с 2019 года – снова от «Аталанты» (0:3). Миранчук остался в запасе

В 19-м туре Серии А дома уступил (0:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Россонери» потерпели крупнейшее поражение в чемпионате Италии с 22 декабря 2019 года – тогда их разгромила все та же «Аталанта» (0:5).

Однако в этом сезоне «Милан» уже проигрывал со счетом 0:3 в Лиге Европы – «Лиллю».

В следующей игре команда Стефано Пиоли встретится с «Интером» в Кубке Италии. Это случится 26 января.

«Аталанта» продлила серию без поражений во всех турнирах до 13 матчей. На этом отрезке у нее 5 ничьих и 8 побед. В следующей игре она примет «Лацио» в Кубке Италии – матч назначен на 27 января.

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