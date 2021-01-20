У «Милана» крупнейшее поражение в Серии А с 2019 года – снова от «Аталанты» (0:3). Миранчук остался в запасе

В 19-м туре Серии А «Милан» дома уступил «Аталанте» (0:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Россонери» потерпели крупнейшее поражение в чемпионате Италии с 22 декабря 2019 года – тогда их разгромила все та же «Аталанта» (0:5).
Однако в этом сезоне «Милан» уже проигрывал со счетом 0:3 в Лиге Европы – «Лиллю».
В следующей игре команда Стефано Пиоли встретится с «Интером» в Кубке Италии. Это случится 26 января.
«Аталанта» продлила серию без поражений во всех турнирах до 13 матчей. На этом отрезке у нее 5 ничьих и 8 побед. В следующей игре она примет «Лацио» в Кубке Италии – матч назначен на 27 января.
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Кьер, Тео, Калабрия, Калулу (Мусаккьо, 57), Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 46), Тонали, Кастильехо (Манджукич, 70), Рафаэл Леау (Ребич, 70), Ибрагимович.
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Аталанта –
Голлини, Хатебур (Мэле, 67), Толои, Ромеро, Гозенс (Паломино, 90), Пессина (Малиновский, 90), де Рон, Иличич (Муриэль, 82), Фройлер, Гимшити (Кальдара, 90), Сапата.