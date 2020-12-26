Приоритет «Ливерпуля» – новый контракт ван Дейка, а не Салаха. У защитника будет самая большая зарплата в клубе

Стало известно, каким образом «Ливерпуль» планирует работать над продлением контрактов со своими ведущими игроками.

По информации Eurosport, для «красных» приоритетом является подписание нового соглашения с центральным защитником Вирджилом ван Дейком, а не с нападающим . Контракты обоих футболистов действуют до 2023 года.

«Ливерпуль» не смущают недавние заявления форварда, который не исключил, что может сменить команду, уточнив: «Все в руках клуба».

Клуб планирует объявить о подписании нового контракта с ван Дейком летом. намерен предложить улучшенные условия соглашения защитнику.

Скорее всего, по новому соглашению ван Дейк будет зарабатывать больше, чем Салах, который сейчас является самым высокооплачиваемым игроком клуба и получает 200 тысяч фунтов в неделю.

«Ливерпуль» начнет работать над продлением контракта с Салахом только после подписания соглашения с ван Дейком.

Сейчас защитник восстанавливается от серьезной травмы колена, полученной в матче 5-го тура против «Эвертона» (2:2). Скорее всего, футболист не сыграет в этом сезоне.