Дастин Порье: «Вообще не удивлен, что победил Конора. Можем подраться еще раз»

Легковес UFC Дастин Порье прокомментировал победу в реванше против экс-чемпиона промоушена .

«Я счастлив, но вообще не удивлен, что победил сегодня Конора. Я тяжело работал для этого.

Уважение ему, что он принял результат так, как и должен делать профессионал. Теперь у нас счет 1-1 и мы можем сделать это снова.

Отличный бой, отличная победа, но сейчас я вернусь домой и займусь работой в моем благотворительном фонде. Люблю свою команду и жену.

Я хочу получить бой за титул. Если Хабиб не вернется, то мы с Конором лучшие легковесы прямо сейчас», – сказал Порье.

Конор: «Я вернусь!»

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