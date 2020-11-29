Клэбо о победе Иверсена в скиатлоне в Лахти: «Приятно, что мы поставили Большунова на место»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу Эмиля Иверсена в скиатлоне на Кубке мира в Лахти.

Норвежцы заняли весь подиум, россиянин Александр Большунов стал пятым. Сам Клэбо пропускает этот этап.

– Судя по всему, парни в хорошей форме. И сегодня мы показали, что также можем победить Большунова. Он же был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место.

– Иверсен сумел бы победить Большунова в спурте?

– Думаю, да. Ему бы пришлось непросто на финишной прямой против Эмиля. Там высокая скорость перед выходом на прямую, а это хорошо подходит Эмилю. Он бы наверняка победил не зависимо от того, был бы он первым или вторым на выходе на финишную прямую, – сказал Клэбо.

Странная выходка Большунова: сам упал перед финишем, сбил норвежца (есть видео), но свалил все на их тактику

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