Клэбо о победе Иверсена в скиатлоне в Лахти: «Приятно, что мы поставили Большунова на место»

Норвежский лыжник прокомментировал победу в скиатлоне на Кубке мира в Лахти.

Норвежцы заняли весь подиум, россиянин стал пятым. Сам Клэбо пропускает этот этап.

– Судя по всему, парни в хорошей форме. И сегодня мы показали, что также можем победить Большунова. Он же был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место.

– Иверсен сумел бы победить Большунова в спурте?

– Думаю, да. Ему бы пришлось непросто на финишной прямой против Эмиля. Там высокая скорость перед выходом на прямую, а это хорошо подходит Эмилю. Он бы наверняка победил не зависимо от того, был бы он первым или вторым на выходе на финишную прямую, – сказал Клэбо.

Странная выходка Большунова: сам упал перед финишем, сбил норвежца (есть видео), но свалил все на их тактику