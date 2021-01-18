Самюэль Жиго: «Спартак» – народная команда, самый популярный клуб в России. «Зенит» и ЦСКА – наши враги»

Защитник «Спартака» рассказал о главных соперниках московского клуба.

– Как в стране воспринимают топ-клубы – «Спартак», , ? Что скажете о соперничествах?

– – это российский «Марсель». Самый популярный клуб. Каждый раз, играя на выезде, ты чувствуешь себя как дома. Фанаты повсюду! Это народная команда.

Матчи против ЦСКА – это большое дерби. Это наши враги. Игра с «Зенитом» – тоже большая вывеска, что-то вроде «Марсель» – «ПСЖ». Это наш самый финансово мощный соперник. Эти два клуба – наши враги, – сказал Жиго.