НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Чикаго» и другие матчи

В субботу, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Бруклин» примет на своей арене финалиста прошлого сезона «Майами». Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с «Чикаго». «Голден Стэйт» встретится с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «United Center»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У игрока НБА отняли шкафчик. Он стал бросаться едой и жаловаться на рабство
В Яннисе видели Леброна. Но победа «Лейкерс» вновь показала недосягаемость Джеймса
Никола Йокич и Джоэл Эмбиид бьются за звание лучшего центрового эпохи. Давайте определим, кто круче