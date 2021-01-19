НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Чикаго» и другие матчи

В субботу, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

примет на своей арене финалиста прошлого сезона . Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с . встретится с «Ютой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У игрока НБА отняли шкафчик. Он стал бросаться едой и жаловаться на рабство

В Яннисе видели Леброна. Но победа «Лейкерс» вновь показала недосягаемость Джеймса

Никола Йокич и Джоэл Эмбиид бьются за звание лучшего центрового эпохи. Давайте определим, кто круче