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    НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Чикаго» и другие матчи

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    В субботу, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    «Бруклин» примет на своей арене финалиста прошлого сезона «Майами». Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с «Чикаго». «Голден Стэйт» встретится с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Филадельфия
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Майами
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Новый Орлеан
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Хьюстон
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Лейкерс
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Юта – Голден Стэйт
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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