Иверсен выиграл скиатлон на Кубке мира по лыжам, Рете – 2-й, Гульберг – 3-й, Крюгер – 4-й, Большунов – 5-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии скиатлон Евгений Белов Пол Гульберг Андрей Ларьков Шюр Рете Артем Мальцев Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Фридрих Мок Лыжи

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в скиталоне на этапе Кубка мира в финском Лахти – победу одержал Эмиль Иверсен. Россиянин Александр Большунов занял пятое место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

15 км + 15 км

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:10.18,4

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,4

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 6,6

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 9,5

5. Александр Большунов (Россия) – 20,9

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 28,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 32,8

8. Ииво Нисканен (Финляндия) – 33,0

9. Йенс Бурман (Швеция) – 35,8

10. Фридрих Мок (Германия) – 41,8

11. Денис Спицов (Россия) – 1.05,2...

13. Алексей Червоткин (Россия) – 1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) – 1.13,9

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.29,8

16. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.29,9

17. Иван Якимушкин (Россия) – 1.30,6...

22. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,8...

28. Андрей Ларьков (Россия) – 2.34,3

35. Артем Мальцев (Россия) – 3.11,6

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья