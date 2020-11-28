Иверсен выиграл скиатлон на Кубке мира по лыжам, Рете – 2-й, Гульберг – 3-й, Крюгер – 4-й, Большунов – 5-й

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в скиталоне на этапе Кубка мира в финском Лахти – победу одержал Эмиль Иверсен. Россиянин Александр Большунов занял пятое место.

Лыжные гонки

мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

15 км + 15 км

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:10.18,4

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,4

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 6,6

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 9,5

5. Александр Большунов (Россия) – 20,9

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 28,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 32,8

8. Ииво Нисканен (Финляндия) – 33,0

9. Йенс Бурман (Швеция) – 35,8

10. Фридрих Мок (Германия) – 41,8

11. Денис Спицов (Россия) – 1.05,2...

13. Алексей Червоткин (Россия) – 1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) – 1.13,9

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.29,8

16. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.29,9

17. Иван Якимушкин (Россия) – 1.30,6...

22. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,8...

28. Андрей Ларьков (Россия) – 2.34,3

35. Артем Мальцев (Россия) – 3.11,6