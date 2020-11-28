Иверсен выиграл скиатлон на Кубке мира по лыжам, Рете – 2-й, Гульберг – 3-й, Крюгер – 4-й, Большунов – 5-й

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в скиталоне на этапе Кубка мира в финском Лахти – победу одержал Эмиль Иверсен. Россиянин Александр Большунов занял пятое место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
15 км + 15 км
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:10.18,4
2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,4
3. Пол Гульберг (Норвегия) – 6,6
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 9,5
5. Александр Большунов (Россия) – 20,9
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 28,7
7. Дарио Колонья (Швейцария) – 32,8
8. Ииво Нисканен (Финляндия) – 33,0
9. Йенс Бурман (Швеция) – 35,8
10. Фридрих Мок (Германия) – 41,8
11. Денис Спицов (Россия) – 1.05,2...
13. Алексей Червоткин (Россия) – 1.08,8
14. Евгений Белов (Россия) – 1.13,9
15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.29,8
16. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.29,9
17. Иван Якимушкин (Россия) – 1.30,6...
22. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,8...
28. Андрей Ларьков (Россия) – 2.34,3
35. Артем Мальцев (Россия) – 3.11,6