Рафинья про социальные высказывания спортсменов: «Миллионы слушают нас. Не можем игнорировать проблемы, несправедливость. Не вижу себя только футболистом: я человек, гражданин»

Рафинья Диас считает правильным, что спортсмены высказываются на социальные темы.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас заявил, что спортсмены должны высказываться о социальной и расовой несправедливости, а также освещать другие социальные темы.

– Считаешь ли ты, что спортсмены должны использовать свою платформу, чтобы защищать то, что считают справедливым?

– Да, я так думаю. У нас огромная платформа, и миллионы людей слушают, что мы говорим. Конечно, с этим нужно обращаться ответственно, но мы не можем игнорировать социальные проблемы, несправедливость и темы, которые нас по-настоящему трогают.

Я понимаю, что в некоторых случаях, когда высказываешься, можно столкнуться с критикой. Но если молчать – ничего не изменится. Я не вижу себя только как футболиста: я человек, отец, гражданин. И использовать свой голос ради того, во что верю, – часть моей ответственности.

– А вне футбола какие темы тебе ближе всего?

Для меня – это дети и семьи, которые растут в таких же местах, как то, где вырос я. Я знаю, что значит жить без возможностей, сталкиваться с трудностями, не иметь тех же ресурсов, что другие. Поэтому, когда могу, я стараюсь поддерживать проекты, связанные с детством, образованием и помощью тем, кто особенно в этом нуждается.

Еще одна тема, которая мне близка, – борьба с предубеждениями, будь то расовыми, социальными или какими угодно. Я знаю, что значит, когда тебя судят по происхождению, и не хочу, чтобы это оставалось реальностью для следующих поколений, – сказал Рафинья.