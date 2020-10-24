Рэшфорд основал книжный клуб, чтобы привить детям из малоимущих семей любовь к чтению

Форвард учредил книжный клуб, чтобы прививать детям любовь к чтению.

Игрок планирует позаботиться о том, чтобы прежде всего книги достались детям из малоимущих слоев населения.

«Я начал читать только в 17 лет, и это полностью изменило мое мировоззрение и менталитет.

Я просто хотел бы, чтобы в детстве у меня была возможность читать, но в нашем семейном бюджете в приоритете была еда, а не книги.

Были моменты, когда бегство от реальности могло действительно помочь мне. Я хочу, чтобы так было со всеми детьми. Не только с теми, кто может себе это позволить.

Мы знаем, что сегодня в Великобритании более 380 тысяч детей, у которых никогда не было книг. Эти дети, которые находятся в уязвимой среде. Это необходимо изменить.

Мои книги предназначены для каждого ребенка, даже если мне придется доставлять их самому. Мы это сделаем», – заявил Рэшфорд.

Отметим, что сам футболист выступает в качестве соавтора научно-популярной детской книги по саморазвитию под названием «Ты – чемпион: раскрой свой потенциал, найди свой голос и стань лучшим».

Она выйдет в мае 2021 года и будет освещать такие темы, как ценность образования, позитивный менталитет, понимание культуры и роль женщин. Каждая глава будет начинаться с истории из жизни Рэшфорда.

Еще две книги, предназначенные для детей старше семи лет, игрок планирует выпустить в следующие годы.

Премьер-министр Джонсон изменил решение и выделил 396 млн фунтов на питание школьников по инициативе Рэшфорда