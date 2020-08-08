Песков о законе Родченкова: «Крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона имени информатора Григория Родченкова.

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны.



Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может», – заявил Песков.

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