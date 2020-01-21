Депутат Европарламента: «ЧМ-2021 не может проводиться в стране, правительство которой избивает, пытает или даже убивает своих граждан»

Депутат Европарламента Людек Нидермайер высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию.

Спорт – это объединение людей в духе калокагатии (термин из античной этики, объединяющий слова «прекрасный» и «добрый» – прим.). Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – приводит слова Нидермайера белорусская Tribuna.com со ссылкой на твиттер политика.

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