Евролига. «Зенит» – «Химки», ЦСКА в гостях играет с «Жальгирисом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты ЦСКА Химки Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Панатинаикос OPAP ТД Системс Баскония Валенсия Баскет Бавария Баскетбол

Сегодня, 17 ноября, в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Петербургский «Зенит» принимает подмосковные «Химки».

Московский ЦСКА проводит выездную встречу с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

9-й тур

Зенит Россия  –  Химки Россия 78:72 (4 четверть)
Дата проведения
17 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Холлинз (15), Гудайтис (10), Понитка (6 + 8 подборов), Пангос (3 + 9 передач), Томас (3) – старт; Бэрон (19), Риверс (9), Зубков (6), Пойтресс (3), Пушков (1), Захаров (0).
Химки
Швед (21), Макколлум (14), Тимма (8), Монро (7), Моня (5) – старт; Бертанс (8), Мики (6), Карасев (3), Зайцев (0), Воронов (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Бавария Германия 47:48 (3 четверть)
Дата проведения
17 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (13), Ларкин (10 + 6 передач), Мицич (8), Андерсон (7), Морман (0) – старт; Симон (7), Синглтон (2), Балбай (0), Шанлы (0).
Бавария
Болдуин (13 + 6 передач), Джедович (10), Лучич (5), Радошевич (4), Джонсон (0) – старт; Ципзер (10), Шишко (2), Рейнольдс (2), Флаккадори (0), Брэй (0), Уайлер-Бэбб (0), Томас (0).

Жальгирис Литва  –  ЦСКА Россия 24:37 (2 четверть)
Дата проведения
17 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Григонис (8), Уолкап (3), Вастурия (2), Ловернь (2), Янкунас (0) – старт; Рубит (7), Гебен (2), Лекавичюс (0), Йокубайтис (0), Милакнис (0), Хэйс (0).
ЦСКА
Хиллиард (10), Хэкетт (2), Шенгелия (2), Курбанов (0), Милутинов (0) – старт; Клайберн (7), Джеймс (5), Антонов (5), Боломбой (4), Ухов (0).

ТД Системс Баскония Испания  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
17 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
17 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-3, ЦСКА Россия – 5-3, Жальгирис Литва – 5-3, Валенсия Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Реал Испания – 4-4, Фенербахче Турция – 4-4, Зенит Россия – 3-1, Милан Италия – 3-2, Маккаби Израиль – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Баскония Испания – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-5, Виллербан Франция – 1-5, Альба Германия – 1-5, Химки Россия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

От «Химок» ждали побед, а от «Зенита» – провал, но пока наоборот. Евролига совсем не такая, как казалось на старте

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья