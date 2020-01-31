Евролига. «Зенит» – «Химки», ЦСКА в гостях играет с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня, 17 ноября, в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Петербургский «Зенит» принимает подмосковные «Химки».

Московский ЦСКА проводит выездную встречу с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

9-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-3, ЦСКА Россия – 5-3, Жальгирис Литва – 5-3, Валенсия Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Реал Испания – 4-4, Фенербахче Турция – 4-4, Зенит Россия – 3-1, Милан Италия – 3-2, Маккаби Израиль – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Баскония Испания – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-5, Виллербан Франция – 1-5, Альба Германия – 1-5, Химки Россия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

От «Химок» ждали побед, а от «Зенита» – провал, но пока наоборот. Евролига совсем не такая, как казалось на старте