Евролига. «Зенит» – «Химки», ЦСКА в гостях играет с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня, 17 ноября, в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
Петербургский «Зенит» принимает подмосковные «Химки».
Московский ЦСКА проводит выездную встречу с литовским «Жальгирисом».
Евролига
Регулярный чемпионат
9-й тур
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Холлинз (15), Гудайтис (10), Понитка (6 + 8 подборов), Пангос (3 + 9 передач), Томас (3) – старт; Бэрон (19), Риверс (9), Зубков (6), Пойтресс (3), Пушков (1), Захаров (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Пляйсс (13), Ларкин (10 + 6 передач), Мицич (8), Андерсон (7), Морман (0) – старт; Симон (7), Синглтон (2), Балбай (0), Шанлы (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Григонис (8), Уолкап (3), Вастурия (2), Ловернь (2), Янкунас (0) – старт; Рубит (7), Гебен (2), Лекавичюс (0), Йокубайтис (0), Милакнис (0), Хэйс (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 17 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-3, ЦСКА Россия – 5-3, Жальгирис Литва – 5-3, Валенсия Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Реал Испания – 4-4, Фенербахче Турция – 4-4, Зенит Россия – 3-1, Милан Италия – 3-2, Маккаби Израиль – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Баскония Испания – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-5, Виллербан Франция – 1-5, Альба Германия – 1-5, Химки Россия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
От «Химок» ждали побед, а от «Зенита» – провал, но пока наоборот. Евролига совсем не такая, как казалось на старте