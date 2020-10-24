Россия уступила Турции, но осталась лидером группы, Хэмилтон – семикратный чемпион, как Шумахер, на Яндиева завели два уголовных дела и другие новости утра

1. Россия уступила Турции (2:3) в гостях в 5-м туре Лиги наций. Все сломало неловкое удаление Семенова на 24-й минуте, сразу пропустили два гола, потом польский судья судья, видимо, придумал пенальти в ворота Гильерме. Россия «выглядела достойно», играя в меньшинстве две трети матча, но впервые в истории проиграла туркам.

Команда Станислава Черчесова не побеждает уже 5 матчей подряд. Но в группе B3 Лиги наций россияне сохранили лидерство благодаря ничьей Венгрии и Сербии (1:1).

2. Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и повторил рекорд Шумахера. Гонщик «Мерседеса» выиграл Гран-при Турции, Перес – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й.

3. Стартовал итоговый турнир ATP. Дебютант Андрей Рублев уступил Рафаэлю Надалю в группе. Доминик Тим победил действующего чемпиона Стефаноса Циципаса.

4. Еще в Лиге наций Бельгия дома сделала Англию (2:0), лишив соперника шансов на плей-офф. Италия прибила Польшу (2:0) и при Манчини не проигрывает более двух лет – 21 матч подряд.

Нидерланды разобрались с Боснией и Герцеговиной (3:1), де Бур наконец победил. А гол дня забил хавбек сборной Казахстана Абикен – ударом с центра поля сразу же после розыгрыша мяча, правда, от поражения от Албании (1:3) это команду не спасло.

5. В КХЛ «Амур» выиграл у «Авангарда» (2:1), «Сибирь» победила «Магнитку» (3:2), «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (1:4).

6. На экс-бойца UFC Адама Яндиева за драку с тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым завели два уголовных дела. Харитонов считает: «Яндиев – преступник, такие люди не должны находиться на свободе».

7. Павлова выиграла контрольную гонку с масс-старта биатлонной сборной России, Воронина – 2-я, Куклина – 3-я.

8. В Минске задержали репортера Tribuna.com и автора самого популярного спортивного YouTube-канала Беларуси «ЧестнОК» Ивулина.

9. «Лейкерс» близки к приобретению Шредера из «Тандер» за 28-й пик на драфте-2020 и защитника Дэнни Грина. Клубы планируют официально объявить о сделке после драфта.

10. Нисканен победил в контрольной гонке на 10 км классическим стилем, Червоткин – 2-й, Большунов – 3-й. Непряева выиграла гонку на 5 км, Нисканен – 2-я, Ступак – 17-я.

11. Все 4 основных защитника «Ливерпуля» травмированы. Теперь у Робертсона проблемы с бедром.

12. Казанский «Зенит» победил «Белогорье» в 9-м туре чемпионата России по волейболу, «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Нефтяник».

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