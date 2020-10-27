Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 лиг, Марио и Азмун – в топ-25 (Transfermarkt)

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами пяти лучших лиг Европы.

В топ-30 футболистов вошли четыре игрока из – по 2 из «Зенита» и ЦСКА.

1. (36 млн евро, , хавбек).

2. Андре Онана (36 млн евро, «Аякс», вратарь).

3. Малком (30 млн евро, «Зенит», хавбек).

4. (30 млн евро, , хавбек).

5. (28 млн евро, , защитник).

6. (28 млн евро, «Аякс», защитник).

7. (25 млн евро, , форвард)

8. (25 млн евро, «РБ Зальцбург», хавбек).

9. (25 млн евро, , форвард).

10. (25 млн евро, ЦСКА, хавбек).

...

16. (22 млн евро, , защитник).

23. (20 млн евро, , форвард).