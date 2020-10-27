Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 лиг, Марио и Азмун – в топ-25 (Transfermarkt)

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих за пределами пяти лучших лиг Европы.
В топ-30 футболистов вошли четыре игрока из РПЛ – по 2 из «Зенита» и ЦСКА.
1. Давид Нерес (36 млн евро, «Аякс», хавбек).
2. Андре Онана (36 млн евро, «Аякс», вратарь).
3. Малком (30 млн евро, «Зенит», хавбек).
4. Хесус Корона (30 млн евро, «Порту», хавбек).
5. Алекс Гримальдо (28 млн евро, «Бенфика», защитник).
6. Николас Тальяфико (28 млн евро, «Аякс», защитник).
7. Габриэл Верон (25 млн евро, «Палмейрас», форвард)
8. Доминик Собослаи (25 млн евро, «РБ Зальцбург», хавбек).
9. Дониэлл Мален (25 млн евро, ПСВ, форвард).
10. Никола Влашич (25 млн евро, ЦСКА, хавбек).
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16. Марио Фернандес (22 млн евро, ЦСКА, защитник).
23. Сердар Азмун (20 млн евро, «Зенит», форвард).