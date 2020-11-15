«Хаас» уже подписал контракты с Мазепиным и Миком Шумахером («Чемпионат»)

определился с составом пилотов на 2021 год и подписал контракты с гонщиками «Формулы-2» и , утверждает «Чемпионат».

Мазепин пока не получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1». Что произойдет, если российский пилот выпадет из топ-7 и не наберет необходимые баллы, не сообщается.

За два этапа до окончания чемпионата Никита занимает шестую строчку и опережает Чжоу Гуаньюя, находящегося на восьмом месте, на 20,5 очков.

Мазепин и Шумахер и ранее считались фаворитами на место и , которые покинут «Хаас» по окончании сезона.

Итальянская пресса сообщала, что Никита подпишет с командой двухлетнее соглашение.

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