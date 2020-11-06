Сенат США принял антидопинговый закон, названный в честь Родченкова

Сенат США принял законопроект, позволяющий привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) , который рассказал о допинговой схеме, якобы существовавшей в России перед .

Палата представителей США одобрила закон Родченкова еще в 2019-м, теперь его должен подписать президент .

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

«Это монументальный день в процессе борьбы за чистый спорт во всем мире, мы с нетерпением ждем, что в скором времени законопроект станет законом и поможет изменить правила игры в интересах чистых спортсменов», – отметил глава USADA Трэвис Тайгерт.

В WADA выразили обеспокоенность в связи с принятием закона, так как он может ослабить принцип единого набора правил для спортсменов по всему миру, снизить активность информаторов из-за опасений привлечения к ответственности и привести к появлению подобных законов в других странах из политических побуждений.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами