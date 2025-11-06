  • Спортс
  • Быстров о «Пари НН» и Шпилевском: «Ты дебил, если хочешь атакующий футбол с таким составом. Европейские клоуны приезжают и вешают нам лапшу на уши об этом»
Быстров о «Пари НН» и Шпилевском: «Ты дебил, если хочешь атакующий футбол с таким составом. Европейские клоуны приезжают и вешают нам лапшу на уши об этом»

Владимир Быстров: за что хвалить Шпилевского? У «Пари НН» нет результата.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал результаты «Пари НН» в Мир РПЛ под руководством Алексея Шпилевского. 

«Ладно, когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали.

Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили.

Из тура в тур нам говорили: «Да, результата нет, но игра-то есть». Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что, хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит, ты дебил.

Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам: «Ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», – цитирует «Чемпионат» слова Владимира Быстрова в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
